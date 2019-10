Liderul PSD, Viorica Dancila, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu respecta Constitutia si ar merita suspendarea din functie.



"Presedintele Klaus Iohannis nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Intr-un an si opt luni am avut obstacole nenumarate din partea presedintelui. (…) Cetateanului de rand ii cer sa respecte Constitutia si daca nu respecta Constitutia il sanctionez. Presedintele Romaniei nu respecta Constitutia si isi asuma acest lucru. Atunci ce fel de presedinte este? Cred ca vor raspunde cetatenii prin vot.

In momentul in care sase formatiuni politice, in frunte cu presedintele Romaniei, au vrut sa dea jos Guvernul si iata ca au reusit, trebuiau sa vina cu un cabinet, cu un program de guvernare, cu o viziune pentru perioada urmatoare. (…) Nu avem aceeasi unitate in actiunea celor sase formatiuni politice, avem un presedinte care a plecat din tara intr-o situatie care nu este una de stabilitate si incredere. Vedem ca, de fapt, interesul pentru fiecare dintre aceste formatiuni si pentru presedinte a fost unul electoral. A aruncat tara in aer pentru a castiga procente in aceasta batalie electorala", a mentiona Dancila, citata de psnews.ro.

Chestionata de ce nu a declansat procedura de suspendare din functie sefului statului, raspunsul sau a fost: "Pentru ca nu se mai poate in aceste momente".