Victor Ponta, liderul Pro Romania, il ataca pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, considerand ca acesta este "cel mai sarlatan, mincinos, tupeist si ineficient dintre toti".

"Santierul Autostrazii Sebes - Turda / Cuc a organizat din nou o sceneta ridicola - marca inregistrata Cuc!

In 30 de ani am avut foarte putini oameni cu adevarat capabili in fruntea Ministerului Transporturilor (si rezultatul se vede) - este clar insa ca Razvan Cuc este cel mai sarlatan, mincinos, tupeist si ineficient dintre toti!", a scris Victor Ponta pe Facebook.