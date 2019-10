Andrei Caramitru, membru USR, afirma ca singurul om din PNL care intelege situatia bugetara si economia Romaniei este senatorul Florin Citu si ca, fara el la finante, "va fi dezastru".

"Singurul om din PNL care intelege situatia bugetara si economia Romaniei este Florin Citu. Singurul care a avertizat asupra situatiei dezastruoase si a venit cu solutii. Din pacate nu cred ca va fi parte din guvern si ca va fi lasat sa faca ceva. Pentru ca - de fiecare data cand a spus realitatea asa cum e - partidul s-a delimitat (fals si demagogic) de el.

Daca nu e Citu la finante - va fi dezastru. Si sigur vine FMI-ul peste jumatate de an sa taie tot. Cealalte nume sunt de tot felul de profesori sau stiu eu ce 'experti' care nu s-au remarcat cu nimic, nu au lucrat in viata lor in privat, nu au idei si viziune", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.