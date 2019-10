Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Codului muncii care vizeaza sanctionarea contraventionala, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, in situatia nerespectarii dispozitiilor privind munca suplimentara.

Potrivit reglementarii actuale, art. 260 alin. (1) lit. i) din Codul muncii prevede: ''Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: (...) i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei''.

"Avand in vedere faptul ca scopul reglementarii este acela de a inaspri regimul sanctionator doar pentru situatia prestarii orelor suplimentare dincolo de limita legala prevazuta de art. 114 alin. (1) din Codul muncii - respectiv de 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare sau, in cazuri exceptionale, peste 48 de ore pe saptamana - dar cu indeplinirea conditiilor stabilite de art. 114 alin. (2) din Codul muncii, consideram ca, pentru un plus de claritate a legii, ar fi necesara circumstantierea acestei sanctiuni, prin indicarea in mod expres a situatiilor privind munca suplimentara de natura sa atraga aplicarea unei amenzi contraventionale", se arata in solicitarea transmisa Parlamentului, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale remis joi Agerpres.

Totodata, seful statului semnaleaza ca, potrivit dispozitiilor art. 120 - 124 din Codul muncii, exista si alte posibile incalcari ale regimului muncii suplimentare cum ar fi efectuarea de ore suplimentare fara acordul salariatilor; neplata orelor suplimentare sau neinregistrarea corespunzatoare a acestora; plata sporului prevazut de lege pentru efectuarea muncii suplimentare, cu nerespectarea regimului prioritar al compensarii cu ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare.

In opinia presedintelui, Parlamentul ar trebui sa clarifice daca inasprirea sanctiunii pentru incalcarea dispozitiilor privind munca suplimentara vizeaza doar situatia urmarita de initiatori - cea a prestarii orelor suplimentare dincolo de limita legala prevazuta de art. 114 din Codul muncii - sau se refera/se aplica si altor situatii.

Iohannis mai sustine ca ar fi necesar ca sintagma "pentru fiecare persoana identificata ca prestand munca suplimentara" sa fie circumstantiata la persoanele pentru care nu s-au respectat dispozitiile in domeniu, in caz contrar putandu-se intelege ca amenda ar fi aplicata tuturor persoanelor care presteaza munca suplimentara intr-o companie, desi dispozitiile legii se aplica numai in cazul unor angajati.

"Potrivit art. 260 alin. (1) din Codul muncii, in celelalte cazuri de raspundere contraventionala in care incalcarile sunt raportate la 'fiecare persoana identificata', amenda contraventionala este limitata la o valoare cumulata de cel mult 10 ori maximul amenzii, exemple in acest sens fiind dispozitiile art. 260 alin. (1) literele e), e1), e2), e3) si o). Din aceasta perspectiva, apreciem ca ar fi utila reanalizarea legii transmise la promulgare si sub aspectul stabilirii, si in acest caz, a unei valori maxime cumulate, solutie legislativa care ar fi in acord cu viziunea de ansamblu a legiuitorului in ceea ce priveste regimul sanctionator din cadrul Codului muncii", mai solicita presedintele in cererea de reexaminare.