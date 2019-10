Dan Barna, liderul USR, a felicitat-o pe Laura Codruta Lovesi pentru postul de procuror sef european si sustine ca "merita pe deplin acest post".

"Felicitari! Primul procuror sef european este Laura Codruta Kovesi. Merita pe deplin acest post si am convingerea ca va face lucruri la fel de bune precum acelea facute in Romania. Am un singur regret, ca a trebuit sa treaca printr-o oribila campanie de denigrare chiar din partea celor care reprezentau statul roman", a scris Dan Barna pe Facebook.