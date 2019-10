Dacian Ciolos a anuntat ca a fost validata numirea Laurei Codruta Kovesi ca sefa a Parchetului European.

"Tocmai am iesit de la Conferinta Presedintilor Parlamentului European, in cadrul careia am facut ultimul pas pentru numirea Laurei Codruta Kovesi drept prima procuroare-sefa europeana. Am hotarat impreuna cu presedintele parlamentului si cu presedintii celorlalte grupuri politice sa validam numirea doamnei Kovesi ca sefa a Parchetului European dupa ce si Consiliul a convenit sa o sustina.

Este un moment important si simbolic pentru Romania ca lupta impotriva fraudei si a coruptiei care aduc atingere fondurilor publice ale Uniunii Europene va fi condusa de o romanca pentru urmatorii sapte ani.

Felicitari, Laura Codruta Kovesi! Ai sansa de a construi de la zero Parchetul European (EPPO) si sunt sigur ca o vei face cu competenta si cu responsabilitate", a scris pe Facebook Dacian Ciolos.