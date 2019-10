Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca formatiunea nu se fereste de guvernare, dar ca ei nu sunt dispusi sa faca nici un fel de compromisuri.

"In masura in care acest Guvern care ar urma sa se instaleze isi asuma ca dupa alegerile prezidentiale sa faca tot ce ii sta in putere ca sa putem declansa alegerile anticipate si isi asuma la pachet cateva masuri de bun simt, din punctul nostru de vedere, pe care stim ca romanii le asteapta, cum ar fi alegerea primarilor in doua tururi, adoptarea initiativei «Fara penali in functii publice», desfiintarea prin lege a recursului compensatoriu, care stim ca a eliberat din inchisori cateva zeci de mii de infractori si consultarea Parlamentului pentru pozitia de comisar european, care ar trebui sa fie propusa in zilele urmatoare, alianta a decis ca cei de la USR care sunt in Parlament sa poata sa voteze pentru sustinerea acestui Guvern", a spus Dacian Ciolos.

Despre o posibila intrare a PLUS la guvernare, Ciolos a spus ca ei nu fug de responsabiltate, dar ca nu sunt dispusi sa faca niciun compromis.

"Nu e deloc o reticenta. Noi la PLUS chiar ne-am pregatit, am lansat in urma cu cateva saptamani acel program PLUS ACUM, in care tocmai pentru a arata ca suntem pregatiti sa intram la guvernare, am spus care ar fi masurile care din punctul nostru de vedere ar trebui si ar putea fi aplicate imediat ce am intra la guvernare. Deci nu e deloc o reticenta, cel putin din partea noastra, la PLUS, noi suntem gata de guvernare si nu fugim de asta, insa nu suntem dispusi sa facem nici un fel de compromisuri, pentru a intra la guvernare", a mai declarat Dacian ciolos, potrivit site-ului adevarul.ro.

PNL nu i-a invitat nici pe cei de la USR, nici pe cei de la PLUS la guvernare, a afirmat Ciolos: "Eu nu stiu sa-i fi propus cineva aliantei USR-PLUS sa intre la guvernare, pentru o discutie serioasa pe acest subiect. Au fost doar speculatii in presa, unii care ne acuza ca nu avem curajul s-o facem, dar nu ne invitam noi la guvernare. Colegii de la USR au avut o discutie pe acest subiect, pentru ca ei sunt in Parlament, noi la PLUS nu suntem in Parlament, ca sa putem sa ne punem aceasta problema, nu stiu cine are nevoie de noi, de cei de la PLUS acum, la guvernare, atata timp cat noi nu avem voturi in Parlament".