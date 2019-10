Prezenta la semnarea proiectului "Multirisc Modul III", destinat imbunatatirii pregatirii personalului IGSU, Serviciilor de Ambulanta, Unitatilor si Compartimentelor de Primiri Urgente, Salvamont si Salvaspeo, presedintele PSD, Viorica Dancila, isi exprima speranta ca noul noul Guvern sa duca mai departe proiectele destinate salvarii oamenilor.



"Este inca o masura guvernamentala care vine in continuarea demersurilor noastre de dotare cu mijloace de interventie rapida, cu aparatura si instrumente moderne si de imbunatatire a legislatiei in cazul situatiilor critice. Dupa cum stiti, la finalul luni iunie, a fost semnat Acordul-cadru privind furnizarea de elicoptere usoare destinate misiunilor de cautare-salvare montana si interventii medicale de urgenta. A fost doar unul din pasii importanti pe care i-am facut pentru dezvoltarea noului concept al managementului pentru situatii de urgenta, viziune 2020. De asemenea, am modificat legislatia si am facut progrese semnificative de imbunatatire a sistemului national de apeluri de urgenta 112

Oamenii au nevoie de interventia rapida a autoritatilor. Romanii trebuie sa aiba incredere ca in situatii critice salvatorii sosesc la timp si intervin profesionist. Sper ca noul Guvern sa duca mai departe aceste proiecte si sa le dezvolte in beneficiul romanilor", a declarat Dancila, citata de antena3.ro.