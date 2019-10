Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca incepe sa creada ca "intram in era USL2.0" dupa discursul lui Orban in care repararea situatiei din justitie, 2 tururi de scrutin sau anticipatele nici macar nu au fost mentionate.



"Dupa discursul lui Orban de ieri - in care repararea situatiei din justitie, 2 tururi de scrutin sau anticipatele nici macar nu au fost mentionate - incep sa cred ca intram in era USL2.0. Dupa ce a spus primarilor ca PNDL continua, lucrurile erau deja clare. Nici o surpriza.

E un discurs pentru a obtine voturi de la Ponta/PSD/Tariceanu/UDMR. Acum se va negocia frumos ca de obicei intre ei: posturi, contracte, bani.

E mult mai simplu asa. De ce sa faci anticipate? Mai bine la ciolan un an. Cat mai mult. Sa se imparta banii frateste.

Eu - daca as fi in parlament - daca nu as avea siguranta si garantii ca guvernul asta va face altceva decat a facut PSD pana acum - as vota contra investiturii, la vedere", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.