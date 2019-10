Presedintele Klaus isi prezinta programul prezidential, sustinand ca "este timpul sa aducem impreuna normalitatea in Romania"



"Dupa trei ani marcati de criza statului de drept in care PSD a aruncat Romania, dupa o guvernare care a esuat in toate domeniile esentiale – economic, social, politic si institutional – este timpul sa aducem impreuna normalitatea in Romania.

Dragi romani,

Doar uniti vom depasi, in sfarsit, toate etapele de tranzitie ale perioadei post-decembriste si vom incepe dezvoltarea autentica a Romaniei.

Prin votul vostru, Romania normala poate deveni proiectul intregii noastre generatii de a ne indeplini cel mai frumos vis, acela ca Romania din inimile noastre sa devina realitate! Stiu care sunt pasii de urmat si voi aduce alaturi de mine toate partidele si pe toti oamenii onesti pentru a construi Romania normala!

Viziunea pe care eu o propun romanilor este aceea de a construi impreuna Romania normala. Acest document strategic ofera raspunsuri la intrebari esentiale, precum ce ne defineste ca natiune, cu ce ne identificam in lume si in Europa, care sunt obiectivele nationale prioritare si ce avem de facut pentru a le atinge.

Va invit sa cititi Programul meu Prezidential si sa urmariti, pe 27 octombrie, dezbaterea publica a viziunii mele pentru Romania Normala!", a scris Iohannis pe Facebook.