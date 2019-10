Filosoful Mihai Sora in varsta de 102 ani sustine ca Romania are nevoie mai mult ca niciodata de oameni cu discernamant.



"1. 'Nucleara…', 'Bomba...', 'Adevarul despre…'

Ca in scenetele acelea in care – atunci cand un personaj spune o gluma – se aud rasete sau aplauze inregistrate. Nu mai conteaza faptul ca gluma e proasta ori ca nu are nicio noima in economia scenetei: trebuie automat sa razi ori sa aplauzi pentru ca asa sunt indicatiile de pe banda sonora.

2. Daca iei cursuri de canto si nu izbutesti sa faci triluri precum Pavarotti... este vina profesorului?

Pe scurt: niciodata aceasta tara nu a avut mai mare nevoie ca acum de oameni cu discernamant", a scris Mihai Sora pe Facebook.