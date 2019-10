Andrei Caramitru, membru USR, este de parere ca cel mai "groaznic" job, la momentul actual in Romania, este ce de ministru al Finantelor, pentru ca "nu ai bani nici de 2 covrigi".

"Job-ul cel mai groaznic din Romania acum, daca este investit guvernul: ministru de finante. Trebuie sa fi nebun sau sa fii santajat cumva ca sa accepti job-ul.

De ce? Pentru ca nu ai bani nici de 2 covrigi. Nu ai cum Inchide bugetul fara sa faci reforma serioasa. Insa nici presedintele, nici ministrii nici Parlamentul nu o sa te lase. Din contra - o sa iti zica ca au nevoie de bani in plus sa cumpere voturi cu penedele-uri si alte aberatii si combinatii. Asa ca ramai cu bomba in mana. Nu ai cum sa faci ca 1 si cu 1 sa faca 3. Decat daca masluiesti cifrele, adica incalci legea.

De asta nu o sa vedeti pe cineva important din PNL care sa accepte asa ceva. O sa vina un speriat caruia ii vor da foc chiar colegii lui, peste cateva luni", a scris pe Facebook Andrei Caramitru.