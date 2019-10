Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, ii acuza pe Klaus Iohannis si pe Dan Barna ca in toata aceasta perioada nu au oferit "decat #zero si #nimic" si sustine ca PSD a intretinut tara, cat timp cei doi au intretinut show-ul.

"Nu demult, un pretins lider de dreapta spunea ca are deja imaginea idilica a competitiei prezidentiale intre cei doi candidati ai dreptei. Si ne invita pe toti in acest vis frumos de campanie, cand vom asista la o adevarata emulatie de creativitate politica, la o explozie de viziune, o simfonie a ideilor si solutiilor viabile si valabile si la o euforie a proiectelor si programelor destinate romanilor si Romaniei.

Dupa cateva clipe mi-am revenit din reveria electorala in care mi-i inchipuiam pe omul nou si omul vechi lepadandu-se de toata inversunarea, incrancenare si aroganta, de toata ura si dispretul, de hashragurile si placutele ce i-au tinut alaturi sub stindardul #anti si asezandu-se cu calm, seriozitate si profesionalism la masa dialogului bazat pe idei, argumente si multe lucruri bine facute #pentru.

Si m-am intrebat:

Putem sa-i suspectam de egoism, de sarcasm, de exces de ipocrizie, de rea vointa ori incompetenta pe cei doi care nu ne-au oferit decat #zero si #nimic din toate acestea pana acum? Nici incepand cu decembrie 2014, nici in tot anul 2016, nici in campania electorala din 2016 si cu atat mai putin in cea din primavara acestui an.

Sa intelegem, totusi, ca si Klaus, vechi politician si primul liberal-bugetar al statului, si Danut, nou politician si vechi antreprenor dedulcit la contracte cu statul, vor topi toate placutele suedeze pentru a le transforma in idei, solutii si argumente? Daca nu au facut-o deja, ar trebui sa se grabeasca, pentru ca vin cei mai proaspeti din urma si nu cer drepturi de autor!

Cat ei au intretinut show-ul, noi am intretinut o tara!

Noi suntem pregatiti pentru orice varianta de campanie - altercatie sau emulatie!", a scrsi pe Facebook Eugen Teodorovici.