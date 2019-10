Fostul premier, Viorica Dancila, sustine ca PSD nu va vota Guvernul lui Iohannis si ii sfatuieste sa isi asume cat mai repede raspunderea privind formarea noului Executiv, pentru ca daca nu vor face asta, "inseamna ca si-au batut joc de romani si de viitorul tarii".

"Partidele care au votat motiunea de cenzura au toata raspunderea privind formarea noului Executiv. Iar daca nu-si asuma repede aceasta raspundere, inseamna ca si-au batut joc de romani si de viitorul tarii.

Asa cum am spus si zilele trecute, vreau sa fie foarte clar ca Partidul Social Democrat nu va vota Guvernul lui Iohannis. In lipsa unui program de guvernare asumat, tot ce avem sunt declaratiile si amenintarile liberalilor cu taieri de pensii si salarii, cu concedieri si restructurari, cu sistarea masurilor de sprijin pentru antreprenori, cu majorari de impozite si taxe.

Noi nu putem da un vot de incredere unor asemenea oameni care vin sa distruga si sa elimine toate cresterile implementate in ultimii ani si vreau sa fie foarte clar. Noi nu ne batem joc de viitorul romanilor. Nu vom gira aruncarea Romaniei in nesiguranta si in saracie din cauza unor oportunisti care nu vad mai departe de preluarea puterii!

Fie ca vorbim de blocarea Executivului, de incalcarea Constitutiei sau a principiului impartialitatii, ori de acest discurs al urii indreptat impotriva PSD, presedintele Iohannis are o maxima eficienta in a face rau Romaniei. S-a dovedit foarte eficient in a coaliza partidele pentru a da jos Guvernul. Il asteptam sa dovedeasca aceeasi eficienta si la votul 'Guvernului sau'! Este foarte eficient in a imagina scenarii si razboaie cu Partidul Social Democrat, insa cand vine vorba de guvernarea tarii si exercitarea atributiilor constitutionale de sef al statului, esueaza pe toata linia.

Repet: asteptam partidele care au votat demiterea Guvernului sa vina si sa isi asume responsabilitatea guvernarii. Sa vina cu programul, cu viziunea, cu bugetul. Orice intarziere si orice pierdere de timp este o bataie de joc la adresa romanilor, pentru care vor fi taxati la vot, impreuna cu presedintele in functie - acest parinte spiritual al guvernului fara ministri si fara program.

Asa cum candidatul Iohannis si-a dorit 'Guvernul sau', tot asa sa fie constient ca va deconta, impreuna cu ei, orice masura luata impotriva romanilor!

De asemenea, pentru daramarea acestui Guvern fara a exista o solutie de inlocuire si pentru toata lipsa de responsabilitate aratata in ultima perioada, il chem in fata romanilor pe candidatul Iohannis la o confruntare 1-1", a scris Viorica Dancila pe Facebook.