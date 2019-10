Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat marti ca Executivul pe care il va conduce va da romanilor "cinste, competenta, integritate, dedicare in servirea interesului public si solutii la marile probleme" cu care se confrunta tara.

"Sunt onorat sa imi asum aceasta responsabilitate in numele PNL si garantez ca voi pune toata experienta, toate cunostintele, toata energia de care dispun in slujba servirii interesului public. (...) Vom da romanilor ceea ce asteapta de la noi si anume cinste, competenta, integritate, dedicare in servirea interesului public si solutii pentru marile probleme cu care se confrunta Romania azi", a afirmat Ludovic Orban, la Cotroceni, scrie Agerpres.