Ana Birchall, ministrul Justitiei, a declarat ca "Sectia speciala, asa cum este acum reglementata, nu poate continua sa functioneze" si ca trebuie sa apuna "vremea smecheriilor".

"Nimeni, pana in acest moment, nici macar unii din membrii Comisiei speciale din Parlament nu au reusit sa ma lamureasca si sa-mi demonstreze utilitatea si functionalitatea alineatului 2 al articolului 88, indice 1 prin care citez «Sectia speciala ramane competenta, isi pastreaza competenta fata de toate cauzele in care este urmarit sau investigat un magistrat». Cu alte cuvinte, pentru mine este o mare necunoscuta si un nmare semn de intrebare de ce Sectia speciala trebuie sa-si pastreze competenta pentru toate dosarele? Niciodata nu m-ati auzit si nici nu ma veti auzi ca sunt pentru abuzuri. Fiecare trebuie sa raspunda conform legii si, pe mandatul meu, am asigurat si voi continua sa asigur, atata timp cat sunt in aceasta functie, domnia legii. Iar asa cum v-am spus acest alieant 2 al articolului 88 indice 1 nu-i vad utilitatea", a spus ministrul Justitiei, Ana Birchall.

Birchall asteapta in continuare parerea Consiliului Superior al Magistraturii referitor la rapoartele GRECO.

"Vremea smecheriilor introduse asa nu stiu de cine nu stiu pe unde cred ca trebuie sa apuna si sper eu ca a apus. Deci nimeni si nu cred ca dumneavoastra sau cei care se uita la noi cu buna credinta pot sa inteleaga de ce intr-un dosar trebuie sa ramana competenta pentru tot dosarul. Asta am spus mereu si voi continua sa spun tot timpul. De exemplu, daca acum un traficant de droguri, un violator, un criminal in serie sau orice persoana care este suspecta, urmarita penal, cercetata de o infractiune, daca face plangere in secunda aceasta la Sectie Speciala, conform acestui alineat, Sectia Speciala ramane competenta. Asa spune legea. Ori eu nu pot sa fiu de acord cu acest lucru. Tocmai de aceea, am solicitat in nenumarate randuri ca acest alineat, alaturi de alte alineate si prevederi, sa fie eliminate. Ca si concluzie, da, asa cum am spus dintotdeauna si-mi asum, am vazut tot felul de campanii de defaimare si denigrare la adresa mea, dar eu imi asum ca aceasta Sectie Speciala, asa cum este acum reglementata, nu poate continua sa functioneze. Nu ma convinge nimeni ca un asemenea alineat asigura justetea actului de justitie si increderea oamenilor intr-o justitie corecta", a mai spus Birchall, potrivit site-ului adevarul.ro.