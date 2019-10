Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca formatiunea sa nu va vota Guvernul PNL, intrucat nu a vazut in niciun fel modul in care acesta ar raspunde asteptarilor societatii.



"ProRomania este un proiect politic nou, de centru stanga, progresist si proeuropean ! Romania are nevoie imediat de reforme curajoase, de competenta si eficienta!

Vom vota si sustine doar ce consideram ca este bine pentru Romania, pentru alegatorii social democrati si pentru ProRomania.

Nu am vazut in niciun fel modul in care un Guvern PNL raspunde acestor asteptari ale societatii. Asa ca nu se pot baza pe voturile noastre!", a scris Ponta pe Facebook.