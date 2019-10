Jurnalistii de la Rise Project publica o noua investigatie, de data aceasta despre liderul USR, Dan Barna, despre care sustin ca "duce in spate o serie lunga de esecuri care au costat aproape sase milioane de euro".



"Prezidentiabilul vrea sa-i intoarca pe romani in tara, dar si-a consolidat cariera pe seama unora nevoiti sa plece. Opozantul si-a dirijat afacerile in algoritmul de incredere al pesedistului Dragnea: bani publici pentru prietenii de scoala. La bilant, managementul care l-a consacrat pe Barna ii este este profitabil siesi, in timp ce oameni aflati in cumpana au beneficiat doar pe hartie.

Vorbim despre persoane cu dizabilitati sau proveniti din medii defavorizate, greu de integrat pe piata muncii si extrem de neglijate in Romania. In numele lor, Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare – DCG, compania fondata de Dan Barna, a castigat milioane sub pretextul facerii de bine", se arata in articolul publicat marti.

Vezi AICI documente si intreaga investigatie.

Reactia lui Dan Barna in urma investigatiei Rise Project

"Am avut saptamana trecuta un interviu cu cei de la Rise. Am inteles ca au investigat proiecte pe care le-am desfasurat in perioada anterioara intrarii in politica, cand eram antreprenor si consultant in domeniul fondurilor europene.

Rise s-a concentrat pe cateva intreprinderi care nu au rezistat dupa perioada de sustenabilitate a proiectelor cu finantare europeana. E un risc inerent si asumat in astfel de cazuri, mai ales intr-o etapa de pionierat.

Le-am raspuns deschis si onest la toate intrebarile. Il consider un exercitiu de transparenta si normalitate intr-o campanie electorala. Nu am nimic de ascuns. Am lucrat 10 ani in fonduri europene si am construit una dintre cele mai de succes companii in domeniu.

Am contribuit la reusita a zeci de proiecte. Am ajutat autoritati publice, ONG-uri si companii care au avut nevoie de fonduri. Mii de oameni au lucrat in aceste proiecte. Am fost pasionat de munca mea si sunt mandru de ceea ce am reusit sa fac, a fost o experienta extraordinara.

Aceasta experienta m-a dus in guvernul Ciolos, unde impreuna cu echipa de la Fonduri Europene am reusit in 6 luni sa aducem in tara 7,2 miliarde de euro. Sunt pregatit sa duc aceasta experienta la Cotroceni", a scris Barna pe Facebook.