Victor Ponta, liderul Pro Romania, afirma ca partidul sau este singurul care mai reprezinta social-democratia, pentru ca, spune el, "Dancila a tradat", iar ce se intampla acum cu PSD, nu are nicio legatura cu ce era acest partid in anul 2001, cand s-a alaturat acestuia, pentru ca atunci inca "erau oameni destepti" acolo.

"Ce este acum in conducerea PSD nu are nicio legatura cu PSD. In conducerea PSD, cand am intrat eu in 2001, erau oameni destepti. Acuma, pe toti daca-i strangeti de acolo, nu strangeti 10 neuroni. In al doilea rand erau oameni interesati de social democratie, nu de brose de mii de euro si de baroni si de sute de mii de euro cash plimbati pe aici. Mie mi se pare ca se sinucid si vor sa distruga PSD. Asta vor sa faca", a spus Victor Ponta.

"Practic, suntem singuri care vor reprezenta cu adevarat, in zona de centru-stanga, alegatorii social democrati, pentru ca e clar ca Dancila i-a tradat", a mai declarat Ponta, potrivit site-ului adevarul.ro.

Liderul Pro Romania sustine ca "baronii PSD" vor vota noul guvern, indiferent de declaratiile celor din partid.

"Am inteles ca baronii spera ca in felul acesta sa isi pastreze oamenii in functii sa nu ii dea PNL-ul afara. Noi, cei de la PRO Romania, nu avem nicio oameni care sa fie dati afara, pur si simplu o sa cerem oameni profesionisti si masuri urgente pentru ca vine bugetul si bugetul este o chestiune extrem extrem... E mare nevoie de profesionalism", a mai adaugat Ponta.