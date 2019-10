Televiziunea Romana va difuza o serie de emisiuni dedicate alegerilor prezidentiale – de promovare si dezbatere electorala, pe canalele TVR 1, TVR 3, TVR International, TVR Moldova si pe statiile regionale. Productiile TVR vor fi difuzate in perioada 14 octombrie-8 noiembrie 2019, sub genericul „Presedinte pentru Romania”.



Din 14 octombrie, de luni pana vineri, TVR 1 va gazdui, pe tronsonul orar 12.30 – 13.00, emisiuni de promovare electorala - materiale de promovare si clipuri electorale realizate de staffurile de campanie ale candidatilor. Exceptie face ziua de vineri, 1 noiembrie a.c, cand emisiunea va fi difuzata la ora 13:00.

Incepand cu ora 21.00, la TVR 1 sunt programate: in perioada 14-31 octombrie 2019, emisiuni de promovare electorala –interviu cu un candidat sau reprezentantul acestuia, iar in perioada 1-8 noiembrie a.c, dezbateri electorale cu moderator si cu cate doi candidati sau reprezentanti ai acestora. De la ora 22.00, va urma o serie de dezbateri cu analisti politici, de luni pana vineri, in perioada 14 octombrie – 8 noiembrie 2019.

Moderatorul acestor productii este jurnalistul Ionut Cristache.

Potrivit unui comunicat, TVR International va transmite, de la ora 23.00, productiile gazduite de Ionut Cristache, iar de la ora 00.30, materialele de promovare si clipurile electorale difuzate de TVR 1, iar TVR Moldova, va difuza, de la ora 13.30, programele de promovare electorala si de la ora 21.00 emisiunile de promovare de tip interviu si dezbaterile electorale.

Campania electorala va fi reflectata si de studiourile teritoriale ale TVR. Fiecare dintre cele cinci statii regionale va produce, pe rand, de luni pana vineri, cate o emisiune de dezbatere electorala, cu moderator si cu cate 2 candidati/reprezentanti: lunea, TVR Cluj, moderator - Karen Sebesi; marti, TVR Tg. Mures, moderator - Simona Boanta; miercuri, TVR Craiova, moderator - Oana Danciu, joi (si sambata, 2 noiembrie), TVR Timisoara, moderator - Ramona Borosovici, iar vineri TVR Iasi, moderator - Dan Trofin.

Acestea vor fi difuzate saptamanal, de la ora 19.00, in regim simulcast, de toate studiourile teritoriale si de TVR3.

Campania electorala pentru alegerea Presedintelui Romaniei a inceput in ziua de 12 octombrie 2019, ora 0.00, si se incheie in ziua de 9 noiembrie 2019, ora 7.00.

Desfasurarea campaniei electorale la Televiziunea Romana este gratuita, in acord cu misiunea TVR de a asigura accesul publicului la informatie.