Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele privind eliberarea din functie a cinci magistrati.





Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Vrancea a Soniei-Adriana Rosu; eliberarea din functia de procuror a Petronelei Valentina Spoeala, procuror sef birou delegat in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul teritorial Giurgiu; eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Bucuresti a Fanicai Pena; eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Teleorman a Lenutei Zamfir. Acesti magistrati au fost eliberati din functie ca urmare a pensionarii.

Seful statului a semnat si decretul privind eliberarea din functia de procuror a Stefaniei Chelu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Strehaia, in prezent delegata in functia de prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina - ca urmare a neacordarii avizului anual pentru mentinerea in functie dupa implinirea varstei de 65 de ani.

De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretele privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 si privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor masuri privind finantarea investitiilor in turism si modificarea unor acte normative, scrie Agerpres.