Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca PNL se afla in plin razboi cu PSD si le-a transmis liberalilor sa nu-i subevalueze pe pesedisti.



"In mod normal, despre reconstructia unei tari, a unui stat se vorbeste dupa un razboi. Si stiti ce? Noi suntem in plin razboi cu PSD. Dar de ce facem noi asta? Fiindca noi, voi, liberalii, si cu mine, suntem oameni ai pacii, ai constructiei, care vor sa dezvolte Romania. De ce am intrat noi intr-un razboi? Va amintiti cum a castigat PSD alegerile vorbind despre lapte si miere si din prima zi au inceput sa atace Romania si pe romani, au inceput sa atace justitia ei gasca de penali si ne-am opus si eu si voi, dupa care au inceput sa atace toate sistemele mari din Romania. Au inceput cu justitia, au continuat sa insurubeze neamuri si prietenari in functii de conducere in administratie, invatamant, sanatate si nu s-au oprit. Cum se zice la noi: nu o mai dat sfantul sa se opreasca! Am ramas cu totii masca cand au inceput sa atace economia romaneasca, partenerii nostri, pe romani. Si atunci, cineva trebuia sa spuna 'atat' si asta am facut noi, voi si cu mine. De aceea suntem in razboi, fiindca cineva trebuia sa ia partea romanilor si vom castiga acest razboi. Am inceput destul de bine", a spus Iohannis duminica la adunarea regionala a organizatiilor PNL din regiunea Vest de la Timisoara.

El a subliniat ca PSD este "inca" un adversar foarte puternic, care nu trebuie subevaluat.

"Asa pateste cine se ia de romani, pierde. PSD pierde! Va rog din suflet sa nu gresiti, sa nu subevaluati potentialul PSD, sa nu-i subevaluati pe pesedisti, PSD este inca un adversar foarte puternic, adanc insurubat si in stat. (...) Daca exista ceva care seamana cu un stat paralel in Romania, atunci acest lucru se numeste PSD, pentru ca ei sunt adanc insurubati", a afirmat Iohannis.

Iohannis, catre liberali: Veti guverna cu un Guvern de tranzitie

Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor, duminica, sa fie pregatiti pentru guvernare si a spus ca isi doreste ca impreuna PNL sa castige alegerile prezidentiale, locale si parlamentare.

"Avem un hop greu de trecut. Motiunea a trecut, romanii se simt usurati, dar pe voi va asteapa o perioada foarte, foarte dificila. La inceput cand am mers la regionale am spus: Pregatiti-va pentru guvernare! Acum va spun: Fiti pregatiti pentru guvernare! Aceasta perioada va fi foarte dificila fiindca PSD este tot acolo, PSD are de departe cei mai multi parlamentari in Parlamentul Romaniei, PSD controleaza majoritatea judetelor Romaniei. PSD are inca - sper ca vom trece repede de faza aceasta - cei mai multi primari din Romania. (...) Veti guverna cu un Guvern de tranzitie. Este clar acest lucru. L-am anuntat imediat dupa prim runda de consultari", a spus seful statului, duminica, la Timisoara la adunarea regionala a organizatiilor PNL din Regiunea Vest.

El i-a avertizat pe liberali ca vor fi atacati de PSD, aratand ca deja au inceput sa vehiculeze "sperietori mincinoase", scrie Agerpres.

"Toti va vor ataca in frunte cu pesedistii si sa nu credeti cumva ca pesedistii vor ceda puterea usor. Nu o vor face. Au inceput deja sa vehiculeze sperietori mincinoase pesediste si pentru a demonta prima mare mare minciuna pesedista va spun voua si tuturor romanilor cu toata raspunderea: Nu vor exista taieri de pensii si salarii! Vor urma si alte incercari pesediste. Eu ma astept la tot felul de piedici. Vor incerca sa boicoteze votarea noului Parlament (n.r. Guvern), vor incerca sa mearga la CCR, vor incerca fel si fel de scheme pentru a impiedica PNL sa inceapa sa lucreze pentru romani. Va spun aceste lucruri nu ca sa va speriati, nici nu as putea, va spun aceste lucruri ca sa fiti pregatiti sa duceti lupta mai departe, sa ajungem in fine sa reconstruim Romania, sa facem Romania normala, o Romanie europeana cu institutii functionale, cu o economie infloritoare, in care profesionistii si oamenii care merita sa ajunga in fruntea institutiilor, in care sistemul educational functioneaza foarte bine si ne face mandri de generatiile care vin dupa noi, o Romanie in care cineva care merge la spital se simte luat in seama si fara...", a declarat Iohannis.