Viorica Dancila si Klaus Iohannis continua razboiul in plina campanie electorala. Fostul premier sustine ca "orice alt om cu responsabilitatea functiei si cu o minima decenta ar fi demisionat de mult din fruntea statului roman", facand referire la presedintele Iohannis.

"Am citit in presa declaratiile presedintelui in functie, care se inchipuie 'intr-un plin razboi cu PSD' si care isi instiga partidul la ura si la lupte imaginare.

Articolul 80 din Constitutie spune ca presedintele este garantul unitatii nationale. Unde este unitatea, atunci cand presedintele ne declara in stare de razboi? Unde este impartialitatea presedintelui care ii indoctrineaza si ii alimenteaza cu ura pe cei ce urmeaza sa compuna viitorul Guvern al Romaniei?

Klaus Iohannis se poate inchipui in tot felul de razboaie, insa adevarul este ca presedintele se afla intr-un razboi deschis cu Constitutia Romaniei si cu legile, cu munca si bunul simt, intr-un permanent razboi cu romanii si cu drepturile lor. Ca si PNL si acolitii, care au adoptat un discurs de extrema dreapta periculos, acest om este intr-un razboi declarat cu bugetarii, cu antreprenorii, cu pensionarii si cu toti aceia ce nu voteaza PNL si pe care vrea sa ii arunce in saracie si izolare!

Acestea sunt razboaiele pe care le poarta actualul presedinte si viitorul Guvern al Romaniei - cu legea, cu romanii si cu democratia. Pentru ca, atunci cand un presedinte isi doreste disparitia unui partid politic, el devine cel mai mare pericol pentru democratie si istoria a dovedit-o de nenumarate ori.

Orice alt om cu responsabilitatea functiei si cu o minima decenta ar fi demisionat de mult din fruntea statului roman", a scrsi Viorica Dancila pe Facebook.