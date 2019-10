Senatorul liberal Florin Citu sustine ca a devenit inamicul public numarul 1, asistand in ultima perioada la atacuri furibunde la adresa sa.



"De ce le este frica, nu scapa!

Motiunea a trecut. Guvernul PSD este istorie.

PSD-istii pleaca acasa.

Imediat dupa motiune, asist alaturi de voi, la un atac furibund care are loc la adresa mea.

Am devenit inamicul public numarul unu.

Zeci de indivizi, ministri, analisti, membri simpli in PSD, fostul premier Viorica, nasa lui Dragnea to be, inventeaza tot felul de afirmatii pe care mi le atribuie si ma denigreaza.

In ultimii aproape trei ani de zile, zilnic am aratat cum gasca psd-ista a mintit, a inselat, a furnizat date false, a manipulat, a furat, a atacat ilegal sectorul privat, a supraimpozitat ilegal, etc.

Cum a trecut motiunea de cenzura oamenii au intrat in panica. Ministerul Finantelor Publice , Curtea de Conturi, ANAF, ASF, CNSP etc, toate conduse de psd-isti, au inceput sa faca presiuni pentru a ma bloca.

Asta pentru ca ei stiu cel mai bine ca vine si momentul in care voi putea sa probez cele prezentate de mine in tot acest timp iar ei ajung la puscarie.

Am facut aceasta postare pentru ca romanii care nu sunt psd-isti sa inteleaga ce este cu acest tsunami propgandistic la care sunt supus.

Pur si simplu le este frica", a scris Florin Citu pe Facebook.