Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat duminica, la Adunarea regionala a organizatiilor PNL, Regiunea Vest, care a avut loc la Timisoara, ca presedintele Klaus Iohannis si PNL au dus in perioada guvernarii PSD una dintre cele mai dure lupte politice din ultimii 30 de ani, intrucat democratia si statul s-au aflat sub asaltul permanent al social-democratilor care urmareau doar acapararea Romaniei prin parghii legislative, paralizarea institutiilor pentru proliferarea infractorilor aliniati in spatele liderilor lor.





Raluca Turcan a subliniat ca, in aceste conditii, sansa Romaniei din ultimii cinci ani a fost presedintele Klaus Iohannis, care "a pus o bariera solida in calea distrugerii Romaniei de catre PSD", a garantat si a aparat locul Romaniei in Uniunea Europeana si in lume, ca partener puternic si respectat.

Prim-vicepresedinta PNL a punctat ca Viorica Dancila, care "se viseaza" acum presedintele Romaniei, promite ca va fi alaturi de fiecare roman, in timp ce "in fiecare zi de guvernare PSD a fost alaturi de fiecare infractor".

"Sistemul institutional construit de PSD e o morisca uriasa de cadre de partid, rude si confrati in faradelege, fara legatura cu competenta sau cu onestitatea. In Romania, in fiecare institutie gasim un mini-guvern Dancila care isi alimenteaza in permanenta clientii", a afirmat Raluca Turcan.

Liberala a adaugat ca PNL s-a angajat sa curete institutiile de tarele PSD-ismului, in timp ce presedintele Klaus Iohannis a luptat in fiecare zi de mandat pentru a apara institutiile statului de drept, prin parghiile constitutionale.

Raluca Turcan a reamintit faptul ca raspunsul afirmativ al electoratului la referendumul din luna mai nu inseamna numai Romania fara PSD, ci justitie dreapta, institutii functionale, dezvoltare economica, educatie, servicii de sanatate, autostrazi, mediu de afaceri solid, siguranta pentru cetateni. Toate acestea, a spus liberala, trebuie reconstruite pe temelii trainice, ca repere ale acelei Romanii normale pe care PNL se angajeaza sa o cladeasca impreuna cu presedintele Klaus Iohannis.

"Primul pas a fost facut. Suntem constienti de asteptarile pe care le au oamenii de la noi. Si tocmai pentru ca le-am simtit sustinerea in fiecare moment, tocmai pentru ca impartasim cu ei dorinta de a construi bine in tara, tocmai de aceea le vom spune ca nu putem schimba Romania in cateva luni sau intr-un an. Pana la urmatoarele alegeri, un guvern PNL sustinut in parlament, cu presedintele Klaus Iohannis drept partener, va cupla Romania la tubul de oxigen de care are neaparata nevoie pentru a iesi pe termen scurt timp impas", a afirmat Raluca Turcan.

Prim-vicepresedinta PNL a aratat ca trebuie actionat cat se poate de repede din blocaje, pentru a corecta acele masuri care afecteaza viata oamenilor si paralizeaza institutiile, iar oamenii trebuie sa stie ca o reconstructie de amploare si durabila se face intr-un mandat intreg.

"Mai avem patru saptamani pana la alegerile prezidentiale. Dragi colegi liberali, spuneti-le oamenilor cat de important este sa vina la vot si sa voteze Klaus Iohannis. Incepand cu acest al doilea mandat al presedintelui, Romania are sansa unica, dupa atata amar de ani de PSD, a unei echipe unite si puternice care sa lucreze pentru romani. Noi liberalii, impreuna cu Klaus Iohannis, suntem aceasta echipa", a incheiat Raluca Turcan, potrivit Agerpres.