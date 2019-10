Andrei Caramitru, membru USR, expune cateva dintre lucrurile pe care ar trebui sa le faca urmatorul guvern pentru a se ridica la asteptarile cetatenilor, insa mai mentioneaza si ca se urmareste ca guvernul "sa fie calm" si sa "nu faca nimic" pentru a nu periclita sansele de realegere a presedintelui Iohannis.

"VA FI URMATORUL GUVERN FUNCTIONAL? SAU VA GIRA DEZASTRUL?

Urmatorul guvern e obligat - din cauza asteptarilor oamenilor - sa livreze urmatoarele:

1. Eliminarea sectiei speciale

2. Abrogare recurs compensatoriu

3. Alegeri locale in 2 tururi de scrutin

4. Eliminare OUG114

5. Inchiderea bugetului pe 2019 si 2020 ca sa evitam interventia FMI si o criza profunda la anul. Asta inseamna taierea pensiilor speciale, a 150’000 de bugetari, a beneficiilor excesive la bugetari, posibila supra-taxare a pensiilor mari

Se poate asa ceva cu parlamentul actual? Din pacate nu cred. Din contra - cred ca Ponta, Tariceanu si PSD se vor pune impreuna (si au majoritate asa) ca sa saboteze orice. Vor da chiar legi care arunca in aer bugetul ca sa forteze guvernul sa intra in incapacitate de plata inainte de alegerile parlamentare. Ca sa zica - uitati - ceilalti au dat faliment.

Ce trebuie facut? Cum noi am tot spus - pact pentru anticipate. Si, daca vine un guvern Iohannis/PNL, sa vina cu masurile astea in parlament. Sa zica - sau ne votati cu masurile astea sau nu exista guvern. O alternativa e sa isi asume responsabilitatea in parlament pe aceste masuri rapid dupa votul de confirmare. Si daca Parlamentul nu vrea - guvernul sa cada. Si asa mergem mai repede pe anticipate.

Din pacate - cred ca Iohannis nu intelege asta. Din cate aud - vor sa puna un guvern care “sa nu faca nimic”, sa fie “calm” ca sa nu ii pericliteze sansele de realegere acum. Reformatorii din PNL inteleg ca refuza din acest motiv sa intre ca ministri. O greseala totala. Pentru ca dezastrul va veni oricum. Si repede. Ponta si PSD stau pe margine si isi ascut cutitele si ranjesc la gandul sangelui care va sari pe pereti curand", a scris Caramitru pe Facebook.