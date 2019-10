Victor Ponta, liderul Pro Romania, ii acuza pe cei din PSD ca lunar incaseaza din banii publici cate 2,5 milioane de euro.

"12 milioane de lei (2,5 milioane de euro) - din bani publici (taxele si impozitele celor care muncesc) s-au dus in aceasta luna in conturile PSD - Dancila & Co!

Acum intelegeti de ce au facut lansari la Romexpo? Si chiolhanuri la Baia Mare? Ii doare fix in cot de motiune, de oameni, de problemele de zi cu zi - ei au 2,5 milioane de euro / luna de la Buget!

Acesti ticalosi au fost dati jos la motiune - dar inca nu au inteles nimic si nu vor sa repare nimic! Merita sa primeasca de la poporul roman la Alegerile Prezidentiale...", a scris pe Facebook Victor Ponta.