Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus ca daca PSD si-ar fi continuat guvernarea, deficitul bugetar ar fi ajuns sub 3%, iar acest lucru nu ar mai fi posibil "cu altii" la Executiv.

Teodorovici a fost intrebat daca exista sanse ca deficitul bugetar sa isi respecte tinta de 3%, iar acesta a raspuns: "Existau sansele cu noi, acum nu. O sa-l vedeti (deficitul, n.r.) prezentat. L-ati avut cel pe luna septembrie. O sa prezinte situatia pe octombrie cei care o sa vina. Cu noi (se incadreaza sub 3%-n.red.), da. Cu altii, sigur nu. Aveti pana la final de an cel putin doua luni si jumatate de functionare in care orice guvern, daca este cat de cat cu minime cunostinte economice, poate sa faca foarte multe. Daca spun ca sunt mai buni, sa vina sa demonstreze acest lucru. Romanii vor putea sa compare si vor simti pe pielea lor, din pacate, aceasta schimbare. Poate suntem si noi vinovati pentru acest lucru. Vor putea sa compare ceea ce unii au facut si altii au promis marea cu sarea".

Eugen Teodorovici a spus ca luni vor fi decontate facturile pentru PNDL: "Sigur, luni. Se deconteaza facturile (pentru PNDL-n.red.) intrate in Ministerul Dezvoltarii intr-o ordina cronologica, daca toate elementele pe care contractul le prevede sunt respectate. La PSD nu exista o aplicare bazata pe alte elemente", a spus ministrul Finantelor, potrivit site-ului adevarul.ro.