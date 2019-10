Marius Sorin Bota, deputatul PSD care a fost exclus din partid pentru tradare, deoarece a votat in favoarea motiunii de cenzura, a declarat ca PSD se indreapta spre un dezastru iminent.

"Am fost numit tradator pentru ca am avut curaj sa ma manifest democratic si sa nu fiu de acord cu ceea ce se intampla azi in PSD. La cum se desfasoara lucrurile in prezent, PSD se indreapta in mod evident spre un dezastru iminent. Liderii CEX-ului mic si toxic nu au inteles nimic, iar cei ai CEX-ului unanim sunt consecventi, insa, din pacate, consecventa lor este cat se poate de nociva. Nu votul meu sau al exclusilor, a determinat caderea Guvernului. Majoritatea era oricum pierduta. M-am exprimat impotriva unei conduceri toxice pentru partid si tara si nu m-am lasat «impacat»", a spus Sorin Bota.

Deputatul spera ca fostii colegi de partid sa isi dea seama ca ar trebui sa faca si ei acelasi lucru, sa se "descotoroseasca" de PSD, de persoanele "care se incadreaza la categoria impostori".

"Ceea ce eu sper este ca pana atunci fostii mei colegi de partid sa se descotoroseasca de cei care azi ii conduc si care se incadreaza la categoria impostori si sa aiba curajul votului, votul fiecaruia dintre ei reprezinta buturuga mica ce rastoarna carul mare al mediocritatii, incompetentei si coruptiei. Abia dupa ce se va face curatenie in interior, PSD va redeveni un partid credibil, respectat si frecventabil. Chiar daca adevarul doare, uneori binele trebuie facut cu forta. Raman acelasi om devotat valorilor, principiilor, corectitudinii. Nu ma pot schimba. Votul de incredere pe care eu l-am primit de-a lungul mai multor mandate m-a responsabilizat si m-a facut sa inteleg ca reprezint oamenii, nu interesele meschine", a mai spus deputatul, potrivit digi24.ro.