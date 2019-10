Peste 86% dintre membrii USR Bucuresti vor ca partidul sa-l sustina pe Nicusor Dan, in calitate de independent, pentru Primaria Capitalei, potrivit unei consultari interne data publicitatii duminica.

Rezultatele consultarii au fost urmatoarele: 86,1% dintre membri il sustin pe Nicusor Dan, 3,78% - pe Dragos Dragoteanu si 10,12% - pe Mihnea Barbulescu. La consultare si-au exprimat opiniile 741 de membri dintr-un total de 1.917.

"Democratia interna si promovarea competentei sunt doua dintre valorile de baza ale USR. In spiritul acestor valori, USR Bucuresti a derulat o consultare interna in perioada 8-11 octombrie pentru pentru a afla direct de la membrii USR care este solutia pe care o prefera la Capitala. Peste 86% dintre membrii care si-au exprimat o optiune vor ca partidul sa-l sustina pe Nicusor Dan, in calitate de independent, pentru Primaria Bucurestiului", precizeaza USR Bucuresti.

Rezultatele consultarii vor fi prezentate in Conferinta Municipiului Bucuresti a USR, care va avea loc duminica si, pornind de aici, va fi discutata strategia politica a filialei in perspectiva alegerilor locale de anul viitor, se mai arata in comunicat, scrie Agerpres.

Intr-o postare pe Facebook, Nicusor Dan le multumeste membrilor USR Bucuresti pentru votul de incredere.

"Multumesc membrilor USR Bucuresti pentru votul de incredere. Cu 86% din voturile exprimate, membrii filialei Bucuresti au votat ca USR sa ma sustina la Primaria Capitalei.

Imediat dupa terminarea campaniei pentru prezidentiale, vom incepe munca pentru armonizarea proiectelor pentru Bucuresti.

Putem realiza schimbarea pe care toti bucurestenii o asteapta de prea mult timp. Vom duce impreuna pana la capat aceasta campanie asa cum am inceput-o, cu deschidere si hotarare, mai puternici ca niciodata. Sunt, alaturi de voi, Bucuresti 100%. Suntem echipa de care orasul nostru are nevoie!", a scris pe Facebook Nicusor Dan.