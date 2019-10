Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca a iesit de la guvernare pentru ca premierul Viorica Dancila nu a putut sa indeplineasca cateva dintre conditiile ALDE, printre care reducerea numarului de ministri, de secretari de stat si de consilieri ai demnitarilor.

"Analiza pe care eu am prezentat-o doamnei Dancila este una bazata pe optiunile a peste doua treimi din populatie, care considera ca in momentul de fata, Romania se indreapta intr-o directie gresita. Si i-am explicat ca, avand in vedere aceasta situatie, Guvernul pe care il conducea, sa adopte un set de masuri, care sa incerce sa schimbe perceptia. (...) Si i-am cerut atunci sa faca o restructurare a Guvernului, in sensul diminuarii numarului de portofolii ministeriale, presupunand acest lucru inclusiv diminuarea numarului de portofolii detinut de ALDE. Doi la mana: i-am cerut sa diminueze la jumatate numarul de secretari de stat, pentru ca actualul Guvern are cel mai mare numar de secretari de stat din istoria postdecembrista. I-am cerut sa reduca la jumatate posturile de consilier la cabinetele demnitarilor. I-am cerut sa vina cu un nou program de guvernare", a spus Calin Popescu-Tariceanu, sambata, intr-o conferinta la Sibiu.

Tariceanu a adaugat ca Dancila i-ar fi explicat ca nu poate sa reduca numarul de consilieri ai demnitarilor "pentru ca se supara rudele lor".

"In final, mi-a spus ca nu poate sa faca nimic. Nu poate sa faca restructurarea, pentru ca trebuie sa vina in Parlament sa ceara votul de incredere si nu are majoritatea suficienta, dupa ce imi spusese ca vrea sa-i coopteze si pe cei de la Pro Romania, dar ulterior a renuntat. Nu poate sa reduca numarul de secretari de stat pentru ca ostilizeaza organizatiile locale. Nu poate sa reduca numarul de consilieri de la cabinetele demnitarilor pentru ca se supara rudele lor. Nu poate sa vina cu un nou program de guvernare in Parlament pentru ca nu are majoritate. Nu poate sa faca nimic", a mai sustinut Tariceanu.

Calin Popescu-Tariceanu a participat la o sedinta a femeilor din ALDE organizata in statiunea Paltinis (judetul Sibiu), potrivit Agerpres.