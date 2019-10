Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, presedintele executiv al PSD, a declarat ca rolul sau in campania pentru prezidentiale a social-democratilor va fi unul "cheie", adaugand ca in cazul in care ar fi existat solicitari de suspendare a sa din functia de partid, imediat si-ar fi depus demisia.

"Unul cheie, o sa vedeti, urmariti campania si o sa vedeti, o sa va prindeti", a declarat Eugen Teodorovici, sambata, la Romexpo, intrebat care va mai fi rolul sau in campania pentru prezidentiale a candidatului PSD, Viorica Dancila. Fiind intrebat daca o va mai insoti pe aceasta in deplasarile in teritoriu, el a spus: "Si in deplasarile dansei si o sa mai am si deplasarile mele cu echipele care se vor organiza pe acest important subiect". El a reluat ca in aceasta perioada, de dupa motiunea de cenzura, nu au fost colegi care sa-i solicite sa faca "un pas in spate" sau "suspendarea". "Daca aveti cunostinta de asa ceva, sa-mi spuneti si mie. Nici macar suspendarea, culmea. Daca ar fi fost ceva de genul acesta, imediat, nici nu apucau sa inchida gurita ca puneam pe masa a mea demisie", a completat Teodorovici. Presedintele executiv al PSD a fost prezent la evenimentul de lansare a candidaturii la alegerile prezidentiale a Vioricai Dancila, dar nu s-a aflat printre vorbitorii care s-au adresat membrilor si simpatizantilor PSD din pavilionul central de la Romexpo, potrivit Agerpres.

