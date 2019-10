Actorul Mircea Diaconu, candidat la alegerile prezidentiale sustinut de Pro Romania si ALDE, a afirmat sambata ca nu negociaza cu PSD ca sa fie sustinut in cursa pentru Palatul Cotroceni.

"Cifrele, procentele sunt in miscare. Fiecare zi aduce bine, rau, conteaza mai departe, in mod sigur prestatia fiecaruia, pozitionarea fiecaruia... Dar apropo de doamna Dancila cu PSD: stiti, un leu ranit e mai periculos decat un leu sanatos", a declarat Mircea Diaconu la Sibiu.

Intrebat daca negociaza cu PSD ca sa fie sustinut si daca e posibila renuntarea Vioricai Dancila la candidatura, Mircea Diaconu a raspuns: "Nu se poarta nicio negociere in timpul acesta si este imposibil. Sa fie foarte clar! Este imposibil sa se retraga. S-au tiparit buletinele, totul, deci nimeni nu se poate retrage de acolo. Au fost cazuri, vreo trei cred, in care in punctul acesta, (...) niste primari au murit si au fost alesi. Au fost alesi mortii, care erau in mecanismul respectiv".

Mircea Diaconu a discutat, sambata, in Piata Mare din Sibiu, cu simpatizantii care au dorit sa-i adreseze intrebari, scrie Agerpres.