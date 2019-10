Prim-ministrul Viorica Dancila poarta la evenimentul de lansare a candidaturii pentru Presedintia Romaniei o brosa cu reprezentarea semnului sau de campanie, intitulata "Inima Romaneasca".

"Este o brosa speciala, se numeste 'Inima romaneasca'. Sper ca fiecare sa poarte aceasta brosa in campanie si dupa, pentru ca atunci cand mergem pe un drum trebuie sa avem o inima romaneasca", a aratat ea intr-o declaratie de presa sustinuta in debutul evenimentului de la Romexpo.

La eveniment este prezent si sotul Vioricai Dancila.

"Sotul meu mereu a fost mereu alaturi de mine, familia mea a fost mereu alaturi de mine. Cred ca altfel ar fi foarte greu sa faci politica. Au fost alaturi de mine si la bine, si la greu. Sunt casatorita de 36 de ani si in orice moment al activitatii mele am avut alaturi de mine pe sotul meu, pe fiul meu. Nu fac politica - sotul meu nu face politica, dar este un om care ma sustine in permanenta", a mentionat presedintele PSD, scrie Agerpres.