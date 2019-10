Andrei Caramitru, membru USR, a afirmat intr-o postare pe Facebook ca Romania se afla in fata unei crize economice colosale, iar daca noul guvern nu va lua masauri drastice si rapide, vom intra in faliment si intr-o criza grava timp de 3-5 ani.

"Oameni buni - suntem in fata unei crize economice colosale. Europa intra deja in recesiune, si noi o sa avem un deficit bugetar de 6-7% din PIB la anul inainte de efectele crizei. Daca scade economia (si va scadea) ne putem duce la peste 8%. Asta inseamna faliment, FMI si criza grava timp de 3-5 ani daca noul guvern nu face ceva drastic si rapid. Trebuie sa taie costurile dramatic. Am scris cum sa faca fara sa afecteze pe cei vulnerabili si fara vina.

Daca nu fac nimic - criza va fi si vina lor. Asta e tema fundamentala, pe langa repararea legilor justitiei si a legii electorale", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.