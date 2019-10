Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un presedinte "puternic", cu "norma intreaga", fara "concedii prelungite".

"Avem un presedinte de tara care vrea sa se perpetueze in aceasta functie, care este foarte bun prieten cu verbul 'a pleca'. Pleaca foarte des in concedii. Pleaca foarte des capul atunci cand negociaza pentru noi, pentru Romania, si isi leaga de asemenea capul atunci cand il intrebam ce a facut in ultimii cinci ani, pentru ca nu a facut. (...) Avem nevoie de un presedinte puternic, cu sentimente, nu rece si distant. Avem nevoie de un presedinte cu norma intreaga, nu in concedii, in weekend-uri prelungite. Acela nu este decat candidatul nostru: doamna presedinte Viorica Dancila. Pentru ca PSD este singurul partid care a facut lucruri concrete pentru romani si pentru Romania. Membrii PSD au contribuit la intrarea Romaniei in UE si NATO. Ce au facut ceilalti? Ca si la Bucuresti, ca si in tara: nimic! Weekend-uri prelungite si concedii", a spus ea la evenimentul desfasurat la Romexpo.

Totodata, a adus reprosuri si liderului PNL, Ludovic Orban, pentru modul in care si-a exercitat mandatul de ministru al Transporturilor si de viceprimar al Capitalei. De asemenea, i-a indemnat pe cei prezenti sa nu fie tristi, facand in acest fel referire la motiunea de cenzura adoptata joi de Parlament.

"Nu fiti tristi! Va rog sa nu fiti tristi, am stabilit de la inceput. Stiti cum este. Ceea ce nu te doboara, te intareste. Si nu conteaza de cate ori cazi, ci de cate ori poti si stii sa te ridici. Iar partidul nostru a trecut prin foarte multe, istoric vorbind, si de fiecare data, intorcandu-se la popor, la cetateni, a devenit principala forta din Romania. De aceea va spuneam sa nu fiti tristi. Cu cine doreste presedintele Romaniei sa o inlocuiasca pe doamna premier? Cu un om de casa, care atunci cand a fost ministrul Transporturilor nu a construit nici macar un kilometru de autostrada. Acelasi domn care va prelua probabil fraiele Romaniei a fost viceprimarul Capitalei. Stiti ce a facut in acea calitate? A fost pe punctul de a falimenta si inchide permanent termoficarea din Bucuresti si a introduce niste firme particulare cu centrale de apartament, urmand ca cetatenii sa plateasca de patru-cinci ori mai mult. Asta va face si la guvernare acest om. Asta au vrut: toate facturile sa creasca, iar salariile sa scada. De asemenea, si pensia. Asta s-a dorit si asta se incearca in continuare. Depinde de noi sa luptam pentru romani, pentru Romania", a precizat ea.

Firea i-a criticat si pe reprezentantii USR, facand aluzie la fostul lider al USR Bucuresti, Roxana Wring, care si-a dat demisia, dupa ce a fost acuzata de CNSAS pentru colaborare cu Securitatea.

"Cine sunt ceilalti oameni noi care vor sa trimita la Cotroceni un presedinte pentru urmatorii cinci ani. In Bucuresti, USR a fost si este condus de oameni care au fost dovediti ca au facut politie politica. Sunt convinsa ca asa e in toate judetele. In Bucuresti, USR este condus de oameni care negociaza afaceri, PUZ-uri mobiliare, cu asta se ocupa. Sunt convinsa ca in toata tara este acelasi model. Acesti oameni vor sa acapareze Romania pentru un cerc restrans de prieteni care sa se imbogateasca si toata tara sa saraceasca", a sustinut Firea, potrivit site-ului Agerpres.