Viorica Dancila a afirmat, cu ocazia evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintia Romaniei de la Romexpo, ca PSD va sustine un guvern PNL, cu conditia ca acestia, "daca, intr-adevar, nu vor sa taie pensiile si salariile, sa semneze Pactul pentru bunastarea romanilor".

"Noi am mai auzit astfel de lucruri si pe urma s-a intamplat altfel. Daca, intr-adevar, nu vor sa taie pensiile si salariile, sa semneze Pactul pentru bunastarea romanilor si atunci le vom acorda credibilitate", a declarat presedintele social-democratilor.

"Daca semneaza, vom sustine, noi nu vrem ca tara sa stea in instabilitate, asa cum am spus vreau ca sa vina un nou guvern cat mai repede, sa fie desemnat cat mai repede un premier, sa-si formeze cabinetul pentru ca pentru mine, pentru PSD, este important in primul rand ce se intampla in aceasta tara", a spus Viorica Dancila, potrivit adevarul.ro.

Dancila a mai spus si ca o colaborare cu Pro Romania este exclusa "pentru ca intotdeauna au tradat".