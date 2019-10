Presedintele Klaus Iohannis a afirmat intr-un mesaj transmis pe Facebook ca "adevarata schimbare in Romania vine prin votul tuturor romanilor care cred in democratie" si ca prezenta in numar cat mai mare la vot este esentiala pentru a avea "o Romanie fara PSD".

"Dragi romani,

Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democratie, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare si normalitate. Miza alegerilor prezidentiale este foarte mare – prezenta la vot in numar mare este esentiala pentru a avea, pentru prima data in ultimii 30 de ani, o Romanie fara PSD. Acest lucru ar insemna o victorie pentru normalizarea unei societati care vrea o schimbare, vrea un nou inceput, vrea o Romanie normala si corecta. Ca Presedinte, am folosit toate instrumentele democratice si constitutionale pentru a bloca PSD. Prin interventiile mele, prin implicarea voastra continua si prin votul dat pe 26 mai am reusit sa mentinem Romania pe drumul sau pro-european si democratic. Am facut impreuna primul pas al unei schimbari care trebuie sa continue. Doar prin participare majora la vot putem sa ajungem intr-o noua etapa – in care sa construim o majoritate noua, pro-europeana, care sa aduca prosperitate autentica oamenilor si cu care sa relansam Romania, cu o buna guvernare si cu o resetare a statului in ansamblu. Impreuna pentru Romania normala!", a scris Klaus Iohannis pe Facebook.

