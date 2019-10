Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca "se contureaza un guvern liberal monocolor", dar precizeaza ca Uniunea nu ii va acorda un "cec in alb" lui Ludovic Orban.

"Se contureaza un guvern monocolor liberal, probabil. Vom vedea. Probabil ca marti va fi cunoscuta propunerea, desemnarea primului ministru de catre presedintele Iohannis si vom vedea daca va fi Ludovic Orban. Sigur, nu dam un cerc in alb, nu au fost discutii aplicate, in acest moment nu stiu ce doreste sa faca Ludovic Orban, ce doreste sa faca PNL la guvernare intr-un an de zile. Dupa ce vom cunoaste intentiile vom putea spune daca votam un astfel de guvern sau nu votam un astfel de guvern. E mult prea devreme sa spunem cum ne vom pozitiona, dar, in principiu, asta se contureaza: un guvern PNL monocolor, cu un mandat de un an de zile", a declarat, pentru Agerpres, Kelemen Hunor.

Acesta a reiterat faptul ca e nevoie cat mai repede de un guvern care sa puna capat "crizei politice".

"Noi am spus la consultari (cu presedintele Klaus Iohannis - n.r.) ca cea mai urgenta provocare este sa avem un guvern votat in Parlament, sa se termine criza politica, fiindca sunt probleme care trebuie rezolvate: rectificarea de buget, un proiect de buget pentru anul viitor, organizarea alegerilor, administrarea tarii si asta trebuie sa fie si mandatul noului guvern, care va avea un mandat limitat de un an de zile intr-un an electoral cand nu trebuie sa faci reforme, nu trebuie sa atingi toate domeniile. Pur si simplu, fara ordonante de urgenta gestionezi problemele actuale si problemele care trebuie intr-un un an de zile rezolvate. Noi am si propus solutii - am spus ca prima varianta ar fi un premier din UDMR. Noi am reusi sa formam o majoritate, credem noi, dar, desigur, depinde de presedintele Iohannis", a mai spus Kelemen Hunor.