Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin corespondenta.

Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, si premierul Viorica Dancila - al carei guvern a fost demis, joi, in urma motiunii de cenzura.

Potrivit Biroului Electoral Central, ordinea pe buletinele de vot este urmatoarea: Klaus Iohannis - Partidul National Liberal, Theodor Paleologu - Partidul Miscarea Populara, Dan Barna - Alianta USR-PLUS, Kelemen Hunor - Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Viorica Dancila - Partidul Social Democrat, Catalin Ivan - Alternativa pentru Demnitate Nationala, Ninel Peia - Partidul Neamul Romanesc, Sebastian-Constantin Popescu - Partidul Noua Romanie, John-Ion Banu - Partidul Natiunea Romana, Mircea Diaconu - Alianta UN OM, Bogdan Marian-Stanoevici - independent, Ramona-Ioana Bruynseels - Partidul Puterii Umaniste, Viorel Catarama - Dreapta Liberala, Alexandru Cumpanasu - independent.

Ordinea candidatilor a fost stabilita prin tragere la sorti.

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a vorbit, vineri, despre regulile din campania electorala.

"Campania electorala se asigura prin serviciile publice si private de radio si televiziune. Candidatii beneficiaza de timp de antena gratuit la posturile de radio si televiziune publice si private si de timp de antena contra-cost. E asigurata obligatoriu partea de timp de antena gratuit, astfel incat sa fim siguri ca toti candidatii vor avea acces in acelasi fel si la radio, si la televiziune (...) Timpii de antena contra-cost, potrivit legii, se asigura candidatilor - in momentul de fata avem doi candidati independenti - si formatiunilor politice care sustin candidatii in aceasta competitie, celor 12 formatiuni politice, astfel incat sa ne asiguram ca va exista o unitate de masura pentru toti competitorii electorali", a explicat presedintele AEP intr-o conferinta de presa.

El a mentionat ca se schimba regulile de finantare si de publicitate a campaniei electorale.

"Legislatia privind finantarea campaniilor si partidelor politice spune clar care materiale de propaganda pot fi utilizate in perioada campaniei electorale. Drept urmare, ce nu e permis a finanta nu e permis a utiliza, deci aceste mesh-uri, bannere, prisme nu mai pot fi tinute in spatiul public de la noapte. Toate plangerile si sesizarile se pot face la nivelul birourilor electorale judetene, deoarece ei supravegheaza desfasurarea campaniei la nivelul fiecarui judet, in strainatate - conditii specifice pentru statele gazda, daca le permit in anumite conditii organizarea unei campanii electorale, dar in tara nu e permis acest tip de afisaj care e acum pe domeniul public", a spus Mituletu-Buica.

Presedintele AEP anunta inca din 2 septembrie ca bannerele si afisele sunt considerate promovare politica si ca prevederile privind publicitatea electorala se aplica de la inceperea campaniei electorale, de pe 12 octombrie.

Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat delimitarea, numerotarea si stabilirea sediilor celor 18.748 de sectii de votare din tara organizate cu ocazia alegerilor pentru presedintele Romaniei din anul 2019.

Lista sectiilor de votare este publicata pe site-ul AEP, www.roaep.ro, la sectiunea Management Electoral / Geografie electorala / Registrul sectiilor de votare.

MAE: Vor fi infiintate peste 800 de sectii de votare in strainatate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, catre Autoritatea Electorala Permanenta o lista suplimentara cu 270 de sectii de votare in strainatate, in completarea celor 444 de sectii aprobate, dar MAE estimeaza ca vor fi infiintate "peste 800 de sectii de votare".

Printre tarile in care vor fi organizate cele mai multe sectii de votare se numara: Spania (148), Italia (142), Germania (84), Marea Britanie (73), Franta (48), SUA (38), Republica Moldova (36), Belgia (23), Olanda (22), Irlanda (16), Danemarca (12), Austria (11), Grecia (11), Portugalia (9), Elvetia (8).

Termenul limita prevazut de lege pentru transmiterea propunerilor de sectii de votare in strainatate este 19 octombrie.

Alegerea presedintelui Romaniei in diaspora va avea loc pe parcursul a trei zile, pentru fiecare tur de scrutin, anume 8, 9 si 10 noiembrie - pentru primul tur si 22, 23 si 24 noiembrie - pentru al doilea tur. De asemenea, romanii din strainatate care s-au inregistrat online pot vota si prin corespondenta. Potrivit portalului oficial votstrainatate.ro, 43.003 de romani stabiliti in alta tara au ales aceasta varianta.

In data de 10 noiembrie, in Romania vor avea loc alegeri prezidentiale. Mandatul sefului statului este de cinci ani. Presedintele Romaniei este ales "prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile legii".

Este declarat ales candidatul care a intrunit, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente.

In cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritatea de voturi, va fi organizat al doilea tur de scrutin in data de 24 noiembrie, la care participa primii doi candidati stabiliti in ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur, potrivit Agerpres.

Scrutinul va fi castigat de candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.