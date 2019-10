Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, deputatul Dan Barna, propune ca presedintele Romaniei sa conduca sedintele de guvern cand se decide bugetul si sa poata declansa alegeri anticipate in caz de criza politica.

"Prima din prioritatile pe care le propun este o reforma constitutionala, in care presedintele trebuie sa fie implicat nu doar in politica de aparare si de siguranta nationala, dar trebuie sa aiba un cuvant de spus si sa participe la sedintele de guvern, la ceea ce inseamna bugetul statului", a declarat Dan Barna, vineri, intr-o conferinta de presa.

Barna a mai mentionat ca isi doreste prin modificarea Constitutiei "cresterea atributiilor presedintelui in actul de guvernare, in participarea la sedintele de guvern si prezidarea si a celor care privesc bugetul".

Liderul USR considera ca presedintele Romaniei ar trebui sa poata declansa alegeri anticipate in caz de criza politica.

"Mai este un subiect foarte actual - ceea ce s-a intamplat ieri si ce se intampla in aceste zile. Presedintele trebuie sa aiba atributul si forta ca in situatii de criza politica sa poata declansa alegeri anticipate. Cat de simplu am fi putut iesi din criza politica in care ne aflam astazi daca exista atributul pe care eu il am in program, acela ca in caz de motiune de cenzura presedintele sa aiba optiunea fie a nominaliza un nou premier, fie de a declansa alegeri anticipate in situatia in care nu mai exista o majoritate functionala. (...) Este o modificare la care tinem foarte mult si o modificare (...) care am toata increderea ca va aparea in Constitutia modificata. (...) Noi traim de la o criza la alta", a afirmat Barna, potrivit Agerpres.

Dan Barna, sustinut de Dacian Ciolos, si-a lansat vineri, la Sibiu, programul pentru campania alegerilor prezidentiale, structurat in 10 proiecte, care se refera la modificarea Constitutiei, sanatate, educatie, infrastructura, mediu si masuri sociale si economice.