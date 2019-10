Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, este convins ca Dan Barna va castiga alegerile prezidentiale, iar in eventualitatea in care liderul USR nu va ajunge presedinte al Romaniei, atat PLUS, cat si USR vor avea de castigat.

"Am venit cu un candidat pentru alegerile prezidentiale care va castiga aceste alegeri", a declarat Dacian Ciolos, vineri, la Sibiu, intr-o conferinta de presa. Potrivit fostului premier al Romaniei, acum "societatea e pregatita de o schimbare majora si profunda". Dacian Ciolos participa vineri, la Sibiu, la lansarea programului lui Dan Barna pentru alegerile prezidentiale. Liderul USR, deputatul Dan Barna, candidat la Presedintia Romaniei, si-a prezentat vineri un program cu 10 proiecte. Barna doreste, daca ajunge presedinte, sa schimbe Constitutia, in asa fel incat "presedintele sa poata participa si conduce sedintele de Guvern in care se discuta si adopta bugetul de stat". Dan Barna doreste sa nu mai fie penali in functii publice si pana la finalul mandatului de sef al statului, daca castiga alegerile prezidentiale, Educatia sa primeasca 6% din PIB. De asemenea, Dan Barna si-a propus si o noua lege a sanatatii. "Trebuie sa conectam toate provinciile istorice cu autostrazi si sa reinnoim caile ferate. Proiecte precum A1 Sibiu - Pitesti, A8 Iasi - Targu Mures, A0 Centura Bucuresti sau A3 "Transilvania", A6 Lugoj - Craiova sau A3 Ploiesti - Brasov vor avea finantare adecvata si management profesionist", este unul din proiectele lansate vineri de Dan Barna. De asemenea, Dan Barna doreste sa opreasca taierile ilegale de paduri, sa faca in asa fel ca sa avem o economie fara birocratie si un nou Acord Politic Multianual pentru Aparare. Programul candidaturii la Presedintie a lui Dan Barna are ca prioritate si Diaspora, in sensul ca romanii din strainatate vor fi o prioritate a politicii externe. Dan Barna si-a mai fixat ca obiectiv, daca ajunge presedinte, sa reduca infractiunile din Romania, potrivit Agerpres.

