Pre┼čedintele Klaus Iohannis a sustinut dupa consultarile cu partidele politice ca la inceputul saptamanii viitoare urmeaza sa fie desemnat un nou premier.



"Ieri a trecut motiunea de cenzura si a picat Guvernul Dancila, un guvern esuat si derutat. Si este foarte bine asa, ca a trecut motiunea de cenzura.

Astazi am convocat prima runda de consultari cu partidele parlamentare si, ca sa incep cu sfarsitul, PSD a confirmat ca nu a inteles nimic din evolutia politica si din dorinta romanilor. Au lipsit de la consultari. Au lipsit nemotivat, adica au chiulit.

Acum e nevoie sa se instaleze urgent un nou guvern, un guvern pe care l-am numit un guvern de tranzitie, fiindca, indiferent daca vom avea anticipate sau alegeri la termen, va fi un guvern care va fi in functiune o perioada relativ scurta.

Orice zi in plus cu acest guvern interimar pesedist, o zi pierduta pentru Romania

De ce spun ca este nevoie sa se instaleze urgent un guvern – fiindca orice zi in plus cu acest guvern interimar pesedist este o zi pierduta pentru Romania si pentru romani.

Vreau sa lamuresc un lucru din capul locului. Acest lucru l-am spus tuturor participantilor. Eu prefer un guvern politic si nu voi cauta alta solutie decat un guvern politic.

Astazi s-au prezentat partidele si Partidul National Liberal, care a venit primul, la ora 11:00, la consultari, a spus clar si raspicat – PNL este dispus sa preia guvernarea, chiar daca este complicat, chiar daca se anunta un parcurs dificil.

Celelalte formatiuni care au venit toate au afirmat ca vor sprijini, intr-o forma sau alta, o astfel de abordare. Asa ca de pe acum deja este destul de clar ca ne indreptam inspre un guvern PNL sau un guvern in jurul PNL, urmand in zilele urmatoare sa se clarifice aceste nuante.

De ce este nevoie urgent de un guvern, in afara de faptul ca trebuie inlocuit rapid guvernul interimar Dancila – avem nevoie acum, urgent, de un guvern care asigura corectitudinea alegerilor prezidentiale. Este nevoie de guvern care pregateste bugetul pentru anul viitor, pentru 2020. Este nevoie de un guvern care inchide cu responsabilitate bugetul pe anul 2019.

Si, in acest context, este important de subliniat si avertizez PSD sa nu cheltuie banii romanilor in aceasta faza de interimat!

Iohannis: E- nevoie de un guvern urgent care vine si repara greselile facute de PSD in economie

Si aici vreau sa fac o afirmatie, si stiu foarte bine ce spun, cu toata claritatea: nu vor exista taieri de salarii si pensii! Si spun acest lucru pentru a contrazice o afirmatie mincinoasa a pesedistilor si vreau sa repet: Nu vor exista taieri de salarii si pensii!

Consultarile incepute astazi vor fi continuate luni, poate chiar si marti, intr-o formula mai restransa, pentru a clarifica foarte bine ce trebuie facut si de ce trebuie facut. Insa vreau sa stie toata lumea ca eu intentionez sa fac repede o desemnare. Luni, cel tarziu marti, voi desemna un prim-ministru care va veni in Parlament cu o propunere de guvern. In contextul desemnarii, sa fie foarte clar: nu voi desemna un personaj din PSD! Nu voi desemna pesedisti pentru guvernare!

Este in spatiul public o discutie pe care vreau sa o lamuresc in aceasta faza: alegerile anticipate. Eu am declarat si ieri, si pot sa declar si astazi - personal, eu sunt in favoarea alegerilor anticipate, dar dupa prezidentiale.

Constitutia Romaniei nu favorizeaza alegeri anticipate

Si vreau sa explic un pic de ce fac aceasta remarca. Constitutia Romaniei nu favorizeaza alegeri anticipate, as putea chiar sa spun ca, in Constitutia actuala, prevederea este facuta sa inhibe alegeri anticipate. Ele se realizeaza foarte greu si numai cu acordul si sprijinul concret al unei majoritati solide in Parlament. Ca sa fiu mai clar, in Constitutie spune foarte clar: se poate dizolva Parlamentul doar daca doua propuneri succesive de prim-ministru sau doua propuneri succesive de guvern pica in Parlament. Astfel de conditii se intrunesc greu. Este o problema si sunt dispus sa ma implic dupa prezidentiale intr-o discutie asezata, corecta, onesta, cu toate partidele politice, pentru a gasi cea mai buna solutie.

Al doilea motiv pentru care acum nu se poate purta aceasta discutie: daca – repet - daca ar pica doua propuneri pe care le-as face in perioada imediat urmatoare, atunci acest Guvern interimar Dancila ar ramane in functie, lucru inacceptabil si de neimaginat, si ar ramane - atentie! - in functie pana cand s-ar organiza acele alegeri anticipate, adica undeva in primavara.

Acest scenariu nu poate fi luat in considerare, fiindca ar adanci Romania intr-o criza si intru-un haos de nedescris.

Asadar, acum avem nevoie de un guvern rapid instalat, iar dupa alegerile prezidentiale putem sa redeschidem cu totii impreuna discutia pe alegeri anticipate", a declarat Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.