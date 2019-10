Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat in urma consultarilor de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis ca el nu crede in varianta alegerilor anticipate pentru ca acest lucru ar baga Romania intr-o criza economica si fnanciara. Cat despre premier, presedintele UDMR i-a oferit lui Iohannis 3 variante: un premier UDMR, un premier independent din zona fiscal bancara, sau "ultima solutie de rezerva", Ludovic Orban.

"Am dat curs invitatiei domnului presedinte si am prezentat ce credem noi despre cele doua teme propuse, anticipate si guvern. Noi credem ca nu trebuie sa pierdem nicio zi. Avem nevoie de un guvern validat in Parlament cat mai repede fiindca suntem in mijlocul lunii octombrie. Nu avem nici macar un proiect de buget pentru anul viitor, e nevoie de rectificare ca sa putem inchide anul, atat la nivelul autoritatilor locale, cat si la nivelul institutiilor, deci o rectificare cat mai urgenta.

Un guvern care trebuie validat cat mai repede si care va guverna 12 luni de zile, va gestiona treburile tarii, va aproba bugetul, va organiza alegerile prezidentiale, locale si parlamentare. Bineinteles, nu va face altceva decat o administrare corecta, fara excese, fara extravagante si fara ordonante de urgena. Un astfel de guvern poate fi votat pana la sfarsitul lui octombrie, pana in noiembrie.

Noi nu credem in varianta anticipatelor dintr-un singur motiv. Ar insemna in acest moment un guvern interimar pana in martie, aprilie, eventual mai, ar insemna Parlament dizolvat dupa decembrie, pana in decembrie nu se poate. Ar insemna ca nu se va face buget si nu vom avea buget pana in iunie anul viitor. Autoritatile locale si mai tarziu. Sa arunci tara intr-o astfel de criza politica-financiara inseamna ca esti inconstient, ca nu vezi riscurile sa intri in 2020 fara buget aprobat in Parlament", a spus Kelemen Hunor, potrivit antena3.ro.

Kelemen Hunor: "Ultima solutie de rezerva - un guvern condus de Ludovic Orban"

"Prima optiune pe care am prezentat-o pentru guvern este o optiune din UDMR. Nu facem o nominalizare, vrem sa vedem ce crede si presedintele. A doua optiune, un premier independent, nu tehnocrat, din zona fiscala bancara, care va avea un guvern sustinut de partidele din opozitie, care nu face excese, dar are grija de fiscalitate si gestioneaza tara pana in decembrie anul viitor. Ultima solutie de rezerva - un guvern condus de presedintele PNL Ludovic Orban, dar acolo am inteles ca nu mai e nevoie de noi. Pentru ca PSD a spus ca daca PNL nu taie salarii, voteaza. Riscurile unui guvern PNL este uzura. Nu stim ce masuri vrea sa ia un astfel de guvern condus domnul Ludovic Orban. Si, sigur, sa piarda alegerile de la anul. Noi sustinem un guvern de centru-dreapta. Un guvern USR ar fi o greseala", a mai adaugat Hunor, potrivit adevarul.ro.