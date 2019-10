Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca, indiferent de "minciunile" si "propaganda" partidelor de dreapta, a condus "o guvernare cu rezultate bune pentru romani, una dintre cele mai eficiente (...) din ultimii 30 de ani".



Ea le-a transmis ministrilor, in debutul sedintei Guvernului, ca au facut parte dintr-un Executiv care a generat o crestere economica "solida" si "sustenabila".

"Ne-am respectat promisiunea de a aduce mai multi bani in buzunarele romanilor si de a face ca o buna parte din cresterea economica exceptionala inregistrata de Romania sa fie simtita de catre toti cetatenii. Am crescut salariile si pensiile si am asigurat sumele necesare in buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am crescut punctul de pensie, am instituit scutiri de taxe pentru pensionari si am adus echitatea in sistemul de pensii prin introducerea principiului 'la munca egala, pensii egale' ", a afirmat Dancila.

Potrivit prim-ministrului, Executivul pe care l-a condus a crescut salariul minim pe economie, "masura pe care alte guvernari (...) nu au dorit sa si-o asume".

"Fata de anul 2016, in prezent, oamenii castiga in medie cu 41% mai mult. (...) Medicii din Romania sunt platiti acum la nivel comparabil cu cei din Europa. Am reusit astfel sa pastram medicii in tara pentru a oferi servicii medicale de calitate cetatenilor nostri. In acelasi timp, am inceput un proces de crestere a veniturilor profesorilor. Sanatatea si Educatia sunt prioritare pentru orice societate si imi doresc ca urmatorul Guvern si acorde in continuare salarii decente medicilor si profesorilor", a spus Dancila.

Ea si-a exprimat speranta ca noul Guvern sa nu distruga ceea ce s-a realizat pana acum.

"In guvernarea noastra, Romania a cunoscut cea mai mare crestere a puterii de cumparare din UE. Datele Eurostat arata ca, prin masurile noastre, puterea de cumparare a romanilor a crescut cu aproximativ 40%. Am crescut numarul romanilor aflati in clasa de mijloc, ceea ce reprezinta onorarea uneia dintre cele mai importante promisiuni facute in anul 2016. In guvernarea PSD, Romania a inregistrat cea mai mica rata a somajului din ultimii 28 de ani, iar numarul romanilor angajati a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimele doua decenii", a completat premierul.

Dancila a sustinut ca, in aproape trei ani de guvernare PSD, PIB-ul a avut o crestere mai mare decat cea inregistrata intre 2009 si 2016, scrie Agerpres.

"Am eficientizat colectarea veniturilor la bugetul de stat si am asigurat resursele bugetare necesare pentru a sustine cresterile de pensii si salarii, in conditiile in care am micsorat taxe, am scazut TVA de la 20% la 19% si am redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, Romania avand in prezent a doua cea mai mica povara fiscala din UE, ceea ce a stimulat investitiile straine directe. (...) Investitiile de la bugetul de stat au crescut cu aproximativ 70% fata de momentul preluarii guvernarii. (...) Am urmarit dezvoltarea armonioasa a fiecarei regiuni si am alocat fonduri pentru investitii in toate comunitatile locale. In prezent nu exista nicio localitate din Romania care sa nu fi beneficiat de investitii prin PNDL 1 si PNDL 2. (...) Imi doresc ca urmatorul Guvern sa nu refuze dreptul comunitatilor locale la dezvoltare", a mai afirmat Viorica Dancila.

Potrivit acesteia, a fost revitalizat turismul prin reducerea TVA la 5% si acordarea de vouchere de vacanta.

"Am eliminat 102 taxe nefiscale, lucru de care au beneficiat peste 1,3 milioane de firme si persoane fizice autorizate, am sustinut capitalul romanesc cu impozitul de 1% din cifra de afaceri, una dintre cele mai bune masuri pe care le-am luat pentru mediul de afaceri si pentru dezvoltarea capitalului romanesc", a indicat Dancila.

Premierul a vorbit si despre sustinerea acordata Agriculturii - acordarea "la timp" a subventiilor, extinderea suprafetelor irigate, punerea in functiune a sistemului antigrindina, programe de sprijin pentru fermieri si pentru promovarea produselor traditionale.

Viorica Dancila a felicitat membrii Cabinetului pentru modul in care au gestionat activitatea pe timpul detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

"A fost o echipa, o echipa care a luptat mult, cu perioade dificile, cu multe obstacole, dar impreuna le-am depasit si am reusit sa implementam cat mai multe masuri pentru oameni. Sper ca urmatorul Guvern sa continue aceste masuri", a mai transmis Dancila.