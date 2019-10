In urma consultarilor de la Cotroceni, liderul USR, Dan Barna a mentionat ca s-a inaintat Pactul pentru anticipate.



Conform presedintelui USR, Iohannis s-ar fi aratat "cumva" in asentimentul reprezentantilor formatiunii cu privire la oportunitatea convocarii alegerilor anticipate.

"Am luat foarte in serios mesajul presedintelui de sustinere a alegerilor anticipate.

Am inaintat pactul pentru anticipate pe care USR l-a propus de o luna. Presedintele este in asentimentul nostru ca alegerile alegerile anticipate sunt solutia corecta, morala si functionala pentru Romania. In egala masura, s-a discutat si despre necesitatea unui nou guvern pentru ca - si aici am fost de acord - nu mai exista niciun argument ca actuala guvernare sa mai ramana la conducerea tarii", a declarat Barna, citat de News.ro.