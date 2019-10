Discutiile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PNL au inceput, vineri, la Palatul Cotroceni, in cadrul primei runde de consultari cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru.



Update 15:00 - La finalul consultarilor, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca luni sau marti va desemna premierul.

Update 14:10 - In urma consultarilor cu seful statului, Calin Popescu Tariceanu a mentionat ca ALDE va sprijini guvernul care ar trebui sa se constituie in jurul PNL, mentionant totodata ca "solutia alegerilor anticipate nu este fezabila".

Update 13:30 - Prim-vicepresedintele Pro Romania Daniel Constantin a declarat, vineri, dupa consultarile cu seful statului Klaus Iohannis, ca formatiunea politica este favorabila ideii alegerilor anticipate, precizand ca si-a exprimat dorinta ca o nominalizare pentru viitorul prim-ministru sa fie facuta cat mai repede, dar nu a avansat niciun nume in acest sens.

Update 13:00 - Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat vineri ca, in cadrul consultarilor de la Palatul Cotroceni, i-a propus sefului statului Klaus Iohannis sa ia in calcul si numirea unui prim-ministru de la PMP. El s-a aratat neincrezator in ceea ce priveste posibilitatea organizarii alegerilor anticipate.

Update 12:34 - Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca prima optiune a Uniunii Democrate Maghiare din Romania este formarea unui guvern in jurul unui premier al formatiunii, o a doua fiind un premier independent.

Update 12:05 - Dupa consultarile de Cotroceni, liderul USR, Dan Barna a mentionat ca s-a inaintat Pactul pentru anticipate.

Update 11:45 - Dupa consultarile cu presedintele Iohannis, Ludovic Orban a declarat ca PNL este pregatit sa-si asume guvernarea in cazul in care nu sunt posibile alegerile anticipate.

Din delegatia liberalilor fac parte: Ludovic Orban, Raluca Turcan, Rares Bogdan, Robert Sighiartau, Florin Citu si Iulian Dumitrescu.

"Felicitari", le-a transmis presedintele Iohannis liberalilor, in debutul consultarilor.

Tot vineri, seful statului urmeaza sa se consulte cu reprezentantii USR - la ora 11,30, ai UDMR - la 12,00, PMP - 12,30, cu delegatia grupului parlamentar PRO Europa - la ora 13,00, cu cei de la ALDE - la 13,30, cu reprezentantii minoritatilor nationale - ora 14,00. Delegatia PSD este trecuta pe programul consultarilor la ora 14,30, scrie Agerpres.

Joi, dupa ce motiunea de cenzura initiata de Opozitie a fost adoptata de Parlament, presedintele Klaus Iohannis a anuntat convocarea partidelor parlamentare pentru consultari, subliniind ca este nevoie urgenta de un guvern.

In scrisoarea transmisa presedintilor partidelor si formatiunilor parlamentare, seful statului arata ca fiecare delegatie poate fi formata din maximum cinci persoane.

"Voi convoca partidele parlamentare la prima runda de consultari maine (n.r. vineri), incepand cu ora 11,00, fiindca avem urgenta nevoie de un guvern. Voi asculta optiunile partidelor si voi propune o solutie de executiv cu mandat foarte clar, care sa asigure o guvernare responsabila si eficienta pana la urmatoarele alegeri parlamentare, indiferent cand se vor desfasura acestea", a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.

El a subliniat ca cea mai buna solutie pentru redarea legitimitatii Parlamentului sunt alegerile anticipate.

"Acestea nu se pot face decat daca exista un consens al formatiunilor parlamentare. In cadrul consultarilor va conta in ce masura exista un astfel de consens si care este cea mai buna varianta pentru bunul mers al Romaniei in perioada imediat urmatoare", a adaugat Iohannis.