Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara ca nu isi doreste sa mearga la Bruxelles pentru a ocupa functia de comisar european si ca in perioada urmatoare se va axa pe munca de partid si pe campania electorala pentru prezidentiale.

Intrebata, intr-o emisiune la RTV, daca s-ar fi putut autopropune comisar european, Viorica Dancila a spus ca nu stie, dar ca nu va face acest lucru.

"Nu stiu, dar nu am sa o fac (sa se autopropuna comisar european-nr). O sa merg inainte cu toate greutatile, si cu toate obstacolele si cu toata tradarea. (...) Legal, sunt premier in exercitiu. Din functia de premier, sa pleci in functia de comisar... Nu am nicio problema cu justitia, nicio altfel de problema. (...) Nu am facut absolut nimic gresit, nu am incalcat nicio lege. (...) Nu, n-am sa plec comisar european, pentru ca nu-mi doresc acest lucru. Imi doresc sa raman alaturi de partid si acum este un moment greu. Asa cum am venit pe un moment greu, trebuie sa fiu in continuare alaturi de partid. Nu pot sa plec si sa vad ca acest partid va fi desfiintat de cei care ii vor raul", a afirmat presedinta PSD.

De asemenea, aceasta a spus ca nu stie unde va lucra in perioada urmatoare, dar acum se concentreaza pe munca de partid si pe campania electorala pentru prezidentiale.

"Nu stiu inca (unde va pleca-nr). Vedeti, toti s-au gandit pe perioada cat au avut un mandat sa-si faca un loc caldut dupa ce isi termina mandatul. Eu am muncit in credinta si nu mi-am aranjat nimic. Multi ar spune, domnule, chiar nu ai avut, asa, o previziune de viitor? Nu, m-am gandit mai mult la altii decat la mine si cred ca in perioada urmatoare ma voi axa pe activitatea de partid. O sa gasesc eu, pe urma, un loc, dupa o luna si jumatate, eu sper ca acest loc sa fie la Cotroceni. (...) Deci, o luna si jumatate nu ma duc nicaieri, voi face campanie, alaturi de toti cei implicati si de cei care vor sa castigam", a subliniat Viorica Dancila, potrivit Agerpres.