Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca PSD nu apierdut pentru ca a fost opozitia puternica, ci pentru ca a fost tradat de oamenii din interiorul partidului.



"PSD in Parlament nu a pierdut pentru ca opozitia a fost puternica. Au fost sase formatiuni politice impotriva PSD. PSD a pierdut astazi pentru ca a fost tradat de oameni din interiorul partidului, de oameni care au facut parte din guvernare, apoi au plecat. A fost tradat de oameni care au castigat un mandat in Parlament sub sigla PSD, apoi au tradat.Eu nu pot sa imi vand partidul asa cum fac altii. Nu pot sa girez anumite actiuni pentru a distruge acest partid. Este clar ca unii vor sa distruga PSD si acest lucru se poate observa. Eu nu pot face acest lucru.

Nu mi s-au cerut favoruri politice

Nu s-a vorbit niciodata de mize financiare, nu cu mine. Nu mi s-au cerut favoruri politice.

Cred ca au tradat pentru ca li s-a promis anumite lucruri din partea altor formatiuni. Li s-a promis ca o sa ii duca la guvernare si le va oferi la toti posturi de ministri. Eu puteam sa ofer posturile de ministri pentru ca eram premier, dar nu puteam sa mint oamenii. Nu am oferit la nimeni post de ministru sau de secretar de stat. Domnul Ponta are aceasta calitate de a dezinforma. Domnul Ponta le-a promis la toti ca vor intra la guvernare. Probabil dupa aceasta periaoda de consultari de la Cotroceni vor vedea ca i-a inselat cum a facut de fiecare data. Niciodata presedintele Klaus Iohannis nu va nominaliza un premier dintr-o alianta PSD-Pro Romania-ALDE", a declarat Dancila la Romania TV, citata de orange.ro.