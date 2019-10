Presedintele PSD, Viorica Dancila, a spus in ce conditii ar sustine premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis.



"Sa speram ca aceste proiecte vor fi duse mai departe de noul guvern, speram ca nu vor avea aceeasi mentalitate 'sa daramam tot ce au facut cei dinainte si sa venim noi cu alte lucruri'. Sper sa continue lucrurile bune si le urez succes. Noi consideram ca Opozitia a fost cea care a depus o motiune care a trecut, Opozitia este cea care trebuie sa desemneze un premier si un cabinet, bineinteles cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

Noi, bineinteles, am avut Guvernul, asteptam, sper ca luni sa vina noul guvern si noi sa ne vedem de drumul nostru. In momentul in care premierul desemnat de domnul presedinte Iohannis ar semna si s-ar angaja ca va respecta pactul pentru bunastarea romanilor, adica sa nu fie niciun fel de taieri de salarii, de pensii, pentru IT-isti, pentru IMM-uri, atunci si noi am sustine premierul. In primul rand, am sustine oamenii si, in al doilea rand, eu consider ca sunt un bun roman.

Nu putem tine tara in instabilitate, pentru ca aceasta instabilitate va avea urmari atat pe plan intern, cat si pe plan extern. Si sunt un om constient, care tine la aceasta tara si nu vrea sa se intample acest lucru. (...) Daca este un om corect, daca tine la oameni si daca nu vrea sa ia masuri impotriva oamenilor, eu sunt convinsa ca ar semna", a spus Dancila la Romania TV, citata de ziare.com.